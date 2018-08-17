Збірна України у серії пенальті поступилася в чвертьфіналі ЧЄ з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У столичному “Гідропарку” відбулося чвертьфінальне протистояння чемпіонату Європи з міні-футболу в якому збірна України протистояла Англії, передає кореспондент УНН.
Даніель Джуліаенн на 8 хвилині “пограбував” нашого гравця на підступах до карної зони англійців, пройшов з м’ячем практично увесь майданчик, обіграв захисника, та перекинув м’яч повз воротаря — 0:1.
Українці володіли територіальною перевагою. Шайдюк в доданий час до першого тайму гостро прострілив і м’яч від польового гравця потрапив в обличчя воротарю, що врятувало гостей столиці від пропущеного голу. “Жовто-блакитні” досягли свого на наступній хвилині. Заєць поцілив у стійку, а на добиванні вдало спрацював Віктор Арановський — 1:1.
Розіграш штрафного обернувся для українців потраплянням м’яча у поперечину на 27 хвилині. Основний час не виявив переможця, а в серії пенальті влучнішими були гості столиці України 3:1, які і отримали путівку до півфіналу.
Варто відзначити, що наразі поки відомий тільки ще один учасник півфіналу — Румунія, яка обіграла Чорногорію 2:0.