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Збірна України у серії пенальті поступилася в чвертьфіналі ЧЄ з міні-футболу

Київ • УНН

 • 8925 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. У столичному “Гідропарку” відбулося чвертьфінальне протистояння чемпіонату Європи з міні-футболу в якому збірна України протистояла Англії, передає кореспондент УНН.

Збірна України у серії пенальті поступилася в чвертьфіналі ЧЄ з міні-футболу

Даніель Джуліаенн на 8 хвилині “пограбував” нашого гравця на підступах до карної зони англійців, пройшов з м’ячем практично увесь майданчик, обіграв захисника, та перекинув м’яч повз воротаря — 0:1.

Українці володіли територіальною перевагою. Шайдюк в доданий час до першого тайму гостро прострілив і м’яч від польового гравця потрапив в обличчя воротарю, що врятувало гостей столиці від пропущеного голу. “Жовто-блакитні” досягли свого на наступній хвилині. Заєць поцілив у стійку, а на добиванні вдало спрацював Віктор Арановський — 1:1.

Розіграш штрафного обернувся для українців потраплянням м’яча у поперечину на 27 хвилині. Основний час не виявив переможця, а в серії пенальті влучнішими були гості столиці України 3:1, які і отримали путівку до півфіналу.

Варто відзначити, що наразі поки відомий тільки ще один учасник півфіналу — Румунія, яка обіграла Чорногорію 2:0.

Українські Національні Новини

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