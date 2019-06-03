Сборная Украины U-20 впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В польском городе Тыхы сборные Украины и Панамы в возрасте до 20 лет провели поединок 1/8 финала чемпионата мира U-20 по футболу, передает корреспондент УНН.
Уже в первом тайме “желто-голубые” сняли все вопросы о победителе. В середине тайма Даниил сикан забил в одно касание после передачи Конопля, дальше Попов и Сикан в двух различных моментах воспользовались ошибками защиты и вратаря соперников, и сделали счет 3:0.
На старте второй половины Волкер получил мяч у нашего защитника в штрафной зоне и расстрелял Лунина — 3:1. Однако заключительное взятие ворот в игре прошло в ворота панамцев — автор гола Булеца (4:1).
Примечательно, что Украина ранее трижды в истории выходила в 1/8 финала и только в этот раз смогла пробиться в следующий этап.
Отметим, что соперником Украины по 1/4 финала станет Колумбия, которая обыграла на пути Новую Зеландию 2:1.
Обзор матча (просмотр при переходе на YouTube):