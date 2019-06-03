Сборная Украины U-20 впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26081 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47565 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64745 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117337 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110272 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136860 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144463 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130053 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130129 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131303 просмотра

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Сборная Украины U-20 впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Украины U-20 впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ

Киев  •  УНН

 • 12228 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В польском городе Тыхы сборные Украины и Панамы в возрасте до 20 лет провели поединок 1/8 финала чемпионата мира U-20 по футболу, передает корреспондент УНН.

Уже в первом тайме “желто-голубые” сняли все вопросы о победителе. В середине тайма Даниил сикан забил в одно касание после передачи Конопля, дальше Попов и Сикан в двух различных моментах воспользовались ошибками защиты и вратаря соперников, и сделали счет 3:0.

На старте второй половины Волкер получил мяч у нашего защитника в штрафной зоне и расстрелял Лунина — 3:1. Однако заключительное взятие ворот в игре прошло в ворота панамцев — автор гола Булеца (4:1).

Примечательно, что Украина ранее трижды в истории выходила в 1/8 финала и только в этот раз смогла пробиться в следующий этап.

Отметим, что соперником Украины по 1/4 финала станет Колумбия, которая обыграла на пути Новую Зеландию 2:1.

Обзор матча (просмотр при переходе на YouTube):

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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