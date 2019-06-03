Збірна України U-20 вперше в історії вийшла в чвертьфінал ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В польському місті Тихи збірні України та Панами віком до 20-ти років провели поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20 з футболу, передає кореспондент УНН.
Вже у першому таймі “жовто-блакитні” зняли усі питання щодо переможця. В середині тайму Данило Сікан забив одним дотиком після передачі Коноплі, далі Попов і Сікан в двох різних моментах скористалися помилками захисту і воротаря суперників, та зробили рахунок 3:0.
На старті другої половини Волкер виборов м’яч у нашого захисника в карній зоні та розстріляв Луніна — 3:1. Проте заключне взяття воріт у грі пройшло у ворота панамців — автор голу Булеца (4:1).
Примітно, що Україна раніше тричі в історії виходила до 1/8 фіналу і тільки цього разу змогла пробитися до наступного етапу.
Відзначимо, що суперником України по 1/4 фіналу стане Колумбія, яка обіграла на шляху Нову Зеландію 2:1.
Огляд матчу (перегляд при переході на YouTube):