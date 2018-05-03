Сборная Украины победила на международном боксерском турнире

В соревнованиях, которые проходили во Дворце спорта “Локомотив”, приняли участие 95 спортсменов из Украины, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

По итогам выступлений после украинских бойцов сборная Казахстана заняла второе место, а Узбекистан — третье.

“Хотя победу одержала Украина, однако на самом деле победила дружба. Ведь все харьковчане, все любители бокса видели яркие матчи европейского уровня”, — отметила председатель облгосадминистрации Юлия Светличная.

Напомним, что нашего боксера Александра Хижняка признавали лучшим бойцом прошлого года в мире.