Збірна України тріумфувала на міжнародному боксерському турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Збірна України з боксу здобула перемогу в міжнародному турнірі, що проходив у Харкові, здобувши виграші у всіх трьох своїх зустрічах, інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту.
У змаганнях, що відбувалися в Палаці спорту “Локомотив”, взяли участь 95 спортсменів з України, Туркменістану, Узбекистану та Казахстану.
За підсумками виступів після українських бійців збірна Казахстану посіла друге місце, а Узбекистан — третє.
“Хоча перемогу здобула Україна, проте насправді перемогла дружба. Адже всі харків’яни, всі любителі боксу бачили яскраві матчі європейського рівня”, — відзначила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.
Нагадаємо, що нашого боксера Олександра Хижняка визнавали кращим бійцем минулого року в світі.