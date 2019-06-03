Сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по фехтованию среди 23-летних
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Инны Бровко, Анны Деркач, Дарьи Варфоломеевой и Влады Харьковой заняла второе место на чемпионате Европы U-23 в болгарском Пловдиве. Об этом сообщает НФФУ, передает УНН.
Украинки получили третий номер посева, благодаря чему стартовали сразу в 1/4 финала. На этой стадии наши фехтовальщицы оказались сильнее эстонок, победив соперниц со счетом 45:30.
В следующем же бою Бровко, Харькова, Варфоломеева и Деркач в напряженном противостоянии выиграли в Польше. Перед выходом на дорожку Бровко и Анны Мрошчак украинские шпажистки уступали четырьмя уколами — 33:37. Инна сумела за время поединка с Мрошчак не только сократить разрыв, но и привести команду к победе — украинка нанесла 12 уколов против 5-ти у польки.
В финале наша сборная не смогла сломить сопротивление итальянок. В середине встречи итальянская команда стала понемногу создавать задел, отрываясь от наших спортсменок, и по итогам боя обыграла их с преимуществом в 13 пунктов — 42:29.
Таким образом Деркач, Бровко, Варфоломеева и Харькова стали вторыми и принесли Украине первую медаль континентального первенства в Болгарии.
Напомним, что в рамках Кубка мира по фехтованию на колясках украинские паралимпийцы завоевали 9-ть наград.