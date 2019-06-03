Збірна України стала віце-чемпіоном Європи з фехтування серед 23-річних
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Жіноча збірна України з фехтування на шпагах у складі Інни Бровко, Анни Деркач, Дар’ї Варфоломєєвої і Влади Харькової посіла друге місце на чемпіонаті Європи U-23 в болгарському Пловдиві. Про це інформує НФФУ, передає УНН.
Українки отримали третій номер посіву, завдяки чому стартували відразу в 1/4 фіналу. На цій стадії наші фехтувальниці виявилися сильнішими естонок, перемігши суперниць з рахунком 45:30.
У наступному ж бою Бровко, Харькова, Варфоломєєва і Деркач в напруженому протистоянні виграли в Польщі. Перед виходом на доріжку Бровко і Анни Мрошчак українські шпажистки поступалися чотирма уколами — 33:37. Інна зуміла за час поєдинку з Мрошчак не тільки скоротити розрив, але і привести команду до перемоги — українка завдала 12 уколів проти 5-ти у польки.
У фіналі наша збірна не змогла зломити опір італійок. У середині зустрічі італійська команда стала потроху створювати заділ, відриваючись від наших спортсменок, і за підсумком бою обіграла їх з перевагою в 13 пунктів — 42:29.
Таким чином Деркач, Бровко, Варфоломєєва і Харькова стали другими і принесли Україні першу медаль континентальної першості в Болгарії.
Нагадаємо, що в рамках Кубку світу з фехтування на візках українські паралімпійці здобули 9-ть нагород.