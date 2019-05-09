Сборная Украины стала четвертьфиналистом отборочного турнира Всемирных пляжных игр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В 1/8 финала квалификационного турнира Всемирных пляжных игр сборная Украины под руководством Евгения Вареницы победила азербайджанцев и вышла в четвертьфинал, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
Сборная Украины по пляжному футболу сумела преодолеть первый этап отбора на Всемирные пляжные игры в Сан-Диего. В 1/8 финала в испанском городке Салоу "сине-желтые" вырвали победу у команды Азербайджана со счетом 6:4.
После напряженного первого периода, в котором ни одна из команд не смогла открыть счет, украинцы удачно начали вторую 12-тиминутку. В течение одной минуты в воротах соперников расписались Юрий Щерица и Дмитрий Войтенко. К концу периода соперники дважды обменялись голами (Войтенко оформил хет-трик) и на перерыв ушли при счете 4:2.
А вот начало последней 12-тиминутки оказалось провальным. Азербайджанцы смогли не только сократить отставание, но и восстановить равновесие - 4:4. Впрочем, к чести украинцев, они не стушевались и снова перехватили инициативу. А удары Константина Макеева и Романа Пачева принесли нашей команде желанную победу - 6:4.
Добавим, что в 1/4 финала 10 мая Украина встретится с победителем матча Россия - Норвегия, который завершится позднее. Прямую путевку в финальную часть Всемирных пляжных игр получат полуфиналисты и пятая команда отборочного турнира, которая определится в плей-офф неудачников 1/4 финала.
Напомним, сборная Украины по пляжному футболу под руководством ЕвгенияВареницы победили в первом контрольном поединке со сборной Азербайджана в Баку.