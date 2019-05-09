Збірна України стала чвертьфіналістом відбіркового турніру Всесвітніх пляжних ігор

ukru
22 березня, 17:51 • 65551 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 111719 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 99762 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 100032 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 78235 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100470 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150465 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167619 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154574 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 243983 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
57 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 34899 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 42556 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 41598 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 29262 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 30821 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 160813 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 243984 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 207724 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 192683 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 159404 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 53136 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 50051 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 66017 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 44963 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 78244 перегляди
Актуальне
Збірна України стала чвертьфіналістом відбіркового турніру Всесвітніх пляжних ігор

Збірна України стала чвертьфіналістом відбіркового турніру Всесвітніх пляжних ігор

Київ • УНН

 • 10362 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. В 1/8 фіналу кваліфікаційного турніру Всесвітніх пляжних ігор збірна України під керівництвом Євгена Варениці перемогла азербайджанців і вийшла до чвертьфіналу, інформує УНН з посиланням на ФФУ.

Збірна України з пляжного футболу зуміла подолати перший етап відбору на Всесвітні пляжні ігри в Сан-Дієго. В 1/8 фіналу в іспанському містечку Салоу "синьо-жовті" вирвали перемогу в команди Азербайджану з рахунком 6:4.

Після напруженого першого періоду, в якому жодна з команд не змогла відкрити рахунок, українці вдало розпочали другу 12-тихвилинку. Протягом однієї хвилини у воротах суперників розписалися Юрій Щериця та Дмитро Войтенко. До кінця періоду суперники двічі обмінялися голами (Войтенко оформив хет-трик) і на перерву пішли за рахунку 4:2.

А от початок останньої 12-тихвилинки виявився провальним. Азербайджанці змогли не лише скоротити відставання, але й відновити рівновагу — 4:4. Утім, до честі українців, вони не знітилися і знову перехопили ініціативу. А удари Костянтина Макеєва й Романа Пачева принесли нашій команді бажану перемогу — 6:4.

Додамо, що в 1/4 фіналу 10 травня Україна зустрінеться з переможцем матчу Росія - Норвегія, який завершиться дещо пізніше. Пряму перепустку до фінальної частини Всесвітніх пляжних ігор отримають півфіналісти й п'ята команда відбірного турніру, яка визначиться у плей-оф невдах 1/4 фіналу.

Нагадаємо, збірна України з пляжного футболу під орудою Євгена Варениці перемогли в першому контрольному поєдинку зі збірною Азербайджану в Баку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,101.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,000.16