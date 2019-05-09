Збірна України стала чвертьфіналістом відбіркового турніру Всесвітніх пляжних ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В 1/8 фіналу кваліфікаційного турніру Всесвітніх пляжних ігор збірна України під керівництвом Євгена Варениці перемогла азербайджанців і вийшла до чвертьфіналу, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Збірна України з пляжного футболу зуміла подолати перший етап відбору на Всесвітні пляжні ігри в Сан-Дієго. В 1/8 фіналу в іспанському містечку Салоу "синьо-жовті" вирвали перемогу в команди Азербайджану з рахунком 6:4.
Після напруженого першого періоду, в якому жодна з команд не змогла відкрити рахунок, українці вдало розпочали другу 12-тихвилинку. Протягом однієї хвилини у воротах суперників розписалися Юрій Щериця та Дмитро Войтенко. До кінця періоду суперники двічі обмінялися голами (Войтенко оформив хет-трик) і на перерву пішли за рахунку 4:2.
А от початок останньої 12-тихвилинки виявився провальним. Азербайджанці змогли не лише скоротити відставання, але й відновити рівновагу — 4:4. Утім, до честі українців, вони не знітилися і знову перехопили ініціативу. А удари Костянтина Макеєва й Романа Пачева принесли нашій команді бажану перемогу — 6:4.
Додамо, що в 1/4 фіналу 10 травня Україна зустрінеться з переможцем матчу Росія - Норвегія, який завершиться дещо пізніше. Пряму перепустку до фінальної частини Всесвітніх пляжних ігор отримають півфіналісти й п'ята команда відбірного турніру, яка визначиться у плей-оф невдах 1/4 фіналу.
Нагадаємо, збірна України з пляжного футболу під орудою Євгена Варениці перемогли в першому контрольному поєдинку зі збірною Азербайджану в Баку.