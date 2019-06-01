Сборная Украины обнародовала состав на ЧЕ по академической гребле

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26065 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47540 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64724 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117331 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110269 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136859 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144462 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130128 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131303 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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6 марта, 10:14 • 124879 просмотра
Актуальное
Сборная Украины обнародовала состав на ЧЕ по академической гребле

Сборная Украины обнародовала состав на ЧЕ по академической гребле

Киев  •  УНН

 • 18406 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Швейцарский город Люцерн стал хозяином чемпионата Европы по гребле в рамках которого будет принимать участие и сборная Украины, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

В состав украинской сборной вошли девять экипажей:

М2Х — Юрий Иванов, Николай Калашник;

М2 Антон Холязников, Антон Бондаренко;

LМ2Х — Игорь Хмара, Станислав Ковалев;

М4Х — Дмитрий Михай, Сергей Гринь, Александр Надтока, Иван Довгодько;

М4- Роман Пивень, Дмитрий Гула, Максим Боклаженко, Артем Мороз;

W1Х — Диана Дымченко;

W2Х — Екатерина Дудченко, Наталья Довгодько;

W2- Оксана Голуб, Елена Буряк;

W4Х — Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова, Яна Дементьева.

Напомним, что на прошлом первенстве в Глазго-2018 украинцы выиграли одно “серебро” и одну “бронзу”.

Украинские Национальные Новости

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