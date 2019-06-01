Сборная Украины обнародовала состав на ЧЕ по академической гребле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Швейцарский город Люцерн стал хозяином чемпионата Европы по гребле в рамках которого будет принимать участие и сборная Украины, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В состав украинской сборной вошли девять экипажей:
М2Х — Юрий Иванов, Николай Калашник;
М2 Антон Холязников, Антон Бондаренко;
LМ2Х — Игорь Хмара, Станислав Ковалев;
М4Х — Дмитрий Михай, Сергей Гринь, Александр Надтока, Иван Довгодько;
М4- Роман Пивень, Дмитрий Гула, Максим Боклаженко, Артем Мороз;
W1Х — Диана Дымченко;
W2Х — Екатерина Дудченко, Наталья Довгодько;
W2- Оксана Голуб, Елена Буряк;
W4Х — Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова, Яна Дементьева.
Напомним, что на прошлом первенстве в Глазго-2018 украинцы выиграли одно “серебро” и одну “бронзу”.