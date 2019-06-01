Сборная Украины обнародовала состав на ЧЕ по академической гребле

В состав украинской сборной вошли девять экипажей:

М2Х — Юрий Иванов, Николай Калашник;

М2 Антон Холязников, Антон Бондаренко;

LМ2Х — Игорь Хмара, Станислав Ковалев;

М4Х — Дмитрий Михай, Сергей Гринь, Александр Надтока, Иван Довгодько;

М4- Роман Пивень, Дмитрий Гула, Максим Боклаженко, Артем Мороз;

W1Х — Диана Дымченко;

W2Х — Екатерина Дудченко, Наталья Довгодько;

W2- Оксана Голуб, Елена Буряк;

W4Х — Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова, Яна Дементьева.

Напомним, что на прошлом первенстве в Глазго-2018 украинцы выиграли одно “серебро” и одну “бронзу”.