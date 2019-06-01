Збірна України оприлюднила склад на ЧЄ з академічного веслування

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Швейцарське місто Люцерн стало господарем чемпіонату Європи з веслування в рамках якого прийматиме участь і збірна України, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

До складу української збірної увійшли дев’ять екіпажів:

М2Х — Юрій Іванов, Микола Калашник;

М2- Антон Холязников, Антон Бондаренко;

LМ2Х — Ігор Хмара, Станислав Ковальов;

М4Х — Дмитро Міхай, Сергій Гринь, Олександр Надтока, Іван Довгодько;

М4- Роман Півень, Дмитро Гула, Максим Боклаженко, Артем Мороз;

W1Х — Діана Димченко;

W2Х — Катерина Дудченко, Наталія Довгодько;

W2- Оксана Голуб, Олена Буряк;

W4Х — Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова, Яна Дементьєва.

Нагадаємо, що на минулій першості в Глазго-2018 українці виграли одне “срібло” та одну “бронзу”.

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