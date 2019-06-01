Збірна України оприлюднила склад на ЧЄ з академічного веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Швейцарське місто Люцерн стало господарем чемпіонату Європи з веслування в рамках якого прийматиме участь і збірна України, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
До складу української збірної увійшли дев’ять екіпажів:
М2Х — Юрій Іванов, Микола Калашник;
М2- Антон Холязников, Антон Бондаренко;
LМ2Х — Ігор Хмара, Станислав Ковальов;
М4Х — Дмитро Міхай, Сергій Гринь, Олександр Надтока, Іван Довгодько;
М4- Роман Півень, Дмитро Гула, Максим Боклаженко, Артем Мороз;
W1Х — Діана Димченко;
W2Х — Катерина Дудченко, Наталія Довгодько;
W2- Оксана Голуб, Олена Буряк;
W4Х — Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова, Яна Дементьєва.
Нагадаємо, що на минулій першості в Глазго-2018 українці виграли одне “срібло” та одну “бронзу”.