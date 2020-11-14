Сборная Украины объявила заявку на игру с Германией

В заявку попали:

1 номер на футболке - Юрий Панькив, 2 - Эдуард Соболь, 3 - Илья Забарный, 4 - Сергей Кривцов, 5 - Евгений Чеберко, 6 - Тарас Степаненко, 8 - Руслан Малиновский, 9 - Роман Яремчук, 10 - Жуниор Мораес, 11 - Марлос, 12 - Андрей Пятов, 14 - Игорь Харатин, 15 - Ефим Конопля, 17 - Александр Зинченко, 18 - Евгений Макаренко, 19 - Александр Зубков, 20 - Валерий Бондарь, 21 - Богдан Михайличенко, 22 - Николай Матвиенко, 23 - Андрей Лунин.

Из тех футболистов, которые были готовы сыграть против Германии, в заявку на матч не попал вратарь Дмитрий Ризнык.

Добавим, матч стартует сегодня в 21:45 на "РБ арене".