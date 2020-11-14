Збірна України оголосила заявку на гру із Німеччиною

До заявки потрапили:

1 номер на футболці – Юрій Паньків, 2 – Едуард Соболь, 3 – Ілля Забарний, 4 – Сергій Кривцов, 5 – Євген Чеберко, 6 – Тарас Степаненко, 8 – Руслан Маліновський, 9 – Роман Яремчук, 10 – Жуніор Мораес, 11 – Марлос, 12 – Андрій Пятов, 14 – Ігор Харатін, 15 – Юхим Конопля, 17 – Олександр Зінченко, 18 – Євген Макаренко, 19 – Олександр Зубков, 20 – Валерій Бондар, 21 – Богдан Михайліченко, 22 – Микола Матвієнко, 23 – Андрій Лунін.

Із тих футболістів, які були готові зіграти проти Німеччини, до заявки на матч не потрапив воротар Дмитро Різник.

Додамо, матч стартуватиме сьогодні о 21:45 на "РБ арені".