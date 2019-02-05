Сборная Украины объявила состав на домашний международный хоккейный турнир

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. Мужская команда Украины по хоккею в составе 22 игроков начала учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к предстоящему турниру, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.

Тренерский штаб и игроки соберутся в броварском “Терминале”. В ближайшие дни (до 6 февраля включительно) подготовка будет проводиться в виде двукратных тренировок на льду, занятий по общефизической и специальной подготовке, а также теоретических разборов матчей и моментов.

На этот сбор главный тренер Андрей Срюбко и его помощник Сергей Климентьев пригласили 12 нападающих, 8 защитников и 2 голкиперов:

Вратари: Никита Гордюшин (“Кременчуг”), Кирилл Кучер (“Белый Барс”)

Защитники: Павел Таран (“Белый Барс”), Александр Боев (“Кременчуг”), Всеволод Толстушко (“Кременчуг”), Даниил Скрипец (МХК “Динамо”), Станислав Ордынский (“Ледяные Волки”), Кирилл Жовнир (“Донбасс”);

Нападающие: Иван Савченко (“Кременчуг”), Олег Задоенко (“Стяуа”, Румыния), Андрей Михнов (“Тыхы”, Польша), Кирилл Бондаренко (“Днепр”), Андрей Денискины (“Донбасс”), Тимур Гриценко (“Кременчуг”), Глеб Кривошапкин (“Кременчуг”), Дмитрий Демьянюк (“Торунь”, Польша), Евгений Тимченко (“Белый Барс”), Никита Коваленко (“Днепр”), Дмитрий Нименко (“Стяуа”, Румыния), Владислав Луговой (“Донбасс”).

Примечательно, что защитник “Белого Барса” Михайло-Максим Ядловский и его коллега по амплуа из “Днепра” Филипп Матвиенко также присоединятся к национальной сборной команды Украины. Вышеуказанные игроки заменят в команде Владимира Алексюка и Андрея Григорьева, прибывших в национальную команду с травмами.

Добавим, что с 7 по 10 февраля “сине-желтая” сборная команда примет участие в международном турнире вместе с Польшей и Румынией, матчи которого пройдут на ледовой арене “Терминал”.

Украинские Национальные Новости

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