Збірна України оголосила склад на домашній міжнародний хокейний турнір

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Чоловіча команда України з хокею у складі 22 гравців розпочала навчально-тренувальний збір в рамках підготовки до майбутнього турніру, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.

Тренерський штаб та гравці зберуться у броварському “Терміналі”. У найближчі дні (до 6 лютого включно) підготовка буде проводитися у вигляді дворазових тренувань на льоду, занять з загально-фізичної та спеціальної підготовки, а також теоретичних розборів матчів та моментів.

На цей збір головний тренер Андрій Срюбко та його помічник Сергій Климентьєв запросили 12 нападників, 8 захисників та 2 голкіперів:

Воротарі: Микита Гордюшин (“Кременчук”), Кирило Кучер (“Білий Барс”);

Захисники: Павло Таран (“Білий Барс”) Олександр Боєвих (“Кременчуг”), Всеволод Толстушко (“Кременчуг”), Даниїл Скрипець (МХК “Динамо”), Станіслав Ординський (“Крижані Вовки”), Кирило Жовнір (“Донбас”);

Нападники: Іван Савченко (“Кременчук”), Олег Задоєнко (“Стяуа”, Румунія), Андрій Міхнов (“Тихи”, Польща), Кирило Бондаренко (“Дніпро”), Андрій Денискін (“Донбас”), Тимур Гриценко (“Кременчук”), Гліб Кривошапкін (“Кременчук”), Дмитро Демянюк (“Торунь”, Польща), Євген Тимченко (“Білий Барс”), Микита Коваленко (“Дніпро”), Дмитро Німенко (“Стяуа”, Румунія), Владислав Луговий (“Донбас”).

Примітно, що захисник “Білого Барсу” Михайло-Максим Ядловський та його колега по амплуа із “Дніпра” Філіп Матвієнко також приєднаються до національної збірної команди України. Вищевказані гравці замінять у команді Володимира Алексюка та Андрія Григор’єва, які прибули до національної команди з травмами.

Додамо, що з 7 по 10 лютого “синьо-жовта” збірна команда прийме участь у міжнародному турнірі разом із Польщею та Румунією, матчі якого пройдуть на льодовій арені “Термінал”.

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