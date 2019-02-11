Сборная Украины объявила состав на ЧЕ по легкой атлетике в помещении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Члены Исполкома ФЛАУ во время заседания 10 февраля в Киеве утвердили состав команды для участия в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который 1-3 марта 2019 года состоится в Глазго, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
В состав команды вошли 33 спортсмена и 18 официальных лиц:
Мужчины:
Василий Жмыхов — 60 метров, Александр Соколов — 60 метров, Владимир Супрун — 60 метров, Виталий Бутрым — 400 метров, Даниил Даниленко — 400 метров, Евгений Гуцол — 800 метров, Владимир Киц — 1500 метров, Алексей Касьянов — 60 метров с барьерамы, Богдан Черномаз — 60 метров с барьерами, Артем Шаматрин — 60 метров с барьерами, Дмитрий Демьянюк — прыжки в высоту, Андрей Проценко — прыжки в высоту, Владислав Мазур — прыжки в длину, Сергей Никифоров — прыжки в длину
Женщины:
Яна Качур — 60 метров, Анна Плотицина — 60 метров с барьерами, Наталья Ручковская — 60 метров с барьерами, Анна Чубковцова — 60 метров с барьерами, Екатерина Климюк — 400 метров, Татьяна Мельник — 400 метров, Анна Рыжикова — 400 метров, Ольга Ляхова — 800 метров, Татьяна Петлюк — 800 метров, Ирина Геращенко — прыжки в высоту, Юлия Левченко — прыжки в высоту, Екатерина Табашник — прыжки в высоту, Марина Килипко — прыжки с шестом, Марина Бех-Романчук — прыжки в длину, Ольга Корсун — тройной прыжок, Анна Красуцкая — тройной прыжок, Ольга Саладуха — тройной прыжок, Ольга Голодная — толкание ядра, Алина Шух — пятиборье.
Отметим, если Василий Иваницкий состоянию на 19 февраля войдет в шестерку семиборцев, которая будет приглашена для участия в чемпионате Европы, то он будет включен в состав команды дополнительно.