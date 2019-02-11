Збірна України оголосила склад на ЧЄ з легкої атлетики у приміщенні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Члени Виконкому ФЛАУ під час засідання 10 лютого у Києві затвердили склад команди для участі у чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, який 1-3 березня 2019 року відбудеться у Глазго, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
До складу команди ввійшли 33 спортсмени та 18 офіційних осіб:
Чоловіки:
Василь Макух — 60 метрів, Олександр Соколов — 60 метрів, Володимир Супрун — 60 метрів, Віталій Бутрим — 400 метрів, Данило Даниленко — 400 метрів, Євген Гуцол — 800 метрів, Володимир Кіц — 1500 метрів, Олексій Касьянов — 60 метрів з бар’єрами, Богдан Чорномаз — 60 метрів з бар’єрами, Артем Шаматрін — 60 метрів з бар’єрами, Дмитро Дем’янюк — стрибки у висоту, Андрій Проценко — стрибки у висоту, Владислав Мазур — стрибки в довжину, Сергій Никифоров — стрибки в довжину
Жінки:
Яна Качур — 60 метрів, Анна Плотіцина — 60 метрів з бар’єрами, Наталя Ручковская — 60 метрів з бар’єрами, Анна Чубковцова — 60 метрів з бар’єрами, Катерина Климюк — 400 метрів, Тетяна Мельник — 400 метрів, Анна Рижикова — 400 метрів, Ольга Ляхова — 800 метрів, Тетяна Петлюк — 800 метрів, Ірина Геращенко — стрибки у висоту, Юлія Левченко — стрибки у висоту,Катерина Табашник — стрибки у висоту, Марина Кіліпко — стрибки з жердиною, Марина Бех-Романчук — стрибки в довжину, Ольга Корсун — потрійний стрибок, Анна Красуцька — потрійний стрибок, Ольга Саладуха — потрійний стрибок, Ольга Голодна — штовхання ядра, Аліна Шух — п’ятиборство.
Відзначимо, якщо Василь Іваницький станом на 19 лютого увійде до шістки семиборців, яка буде запрошена для участі на чемпіонаті Європи, то він буде включений до складу команди додатково.