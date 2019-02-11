Збірна України оголосила склад на ЧЄ з легкої атлетики у приміщенні

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Члени Виконкому ФЛАУ під час засідання 10 лютого у Києві затвердили склад команди для участі у чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, який 1-3 березня 2019 року відбудеться у Глазго, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.