Сборная Украины обыграла Австрию и квалифицировалась на Евробаскет-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В матче 4-го тура квалификации Евробаскета-2022 сборная Украины преодолела сопротивление команды Австрии, передает УНН.
Большую часть матча украинцы лидировали в счете, но австрийцы отвечали своими рывками, ведь украинцев подводили потери мяча. В итоге “желто-голубые” удержали три очка преимущества и праздновали выигрыш 70:67.
Стоит отметить, что лучшим игроком матча стал Александр Мишула, который завершил игру с 20 очками в активе и 5 из 9 реализованных трехочковых, которые по большому счету стали ключевыми в этой игре.
Украина выиграла второй поединок при 2-х поражениях и гарантировала себе попадание на Евробаскет, ведь из группы F в финальную часть проходят три лучшие сборные.
Заметим, что заключительные матчи квалификации сборная Украины проведет уже в феврале 2021 года, когда будет играть против команд Венгрии и Словении.