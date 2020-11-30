Збірна України обіграла Австрію та кваліфікувалася на Євробаскет-2022

Більшу частину матчу українці передували у рахунку, але австрійці відповідали своїми ривками, адже українців підводили втрати м’яча. У підсумку “жовто-блакитні” втримали три очки переваги та святкували виграш 70:67.

Варто зазначити, що найкращим гравцем матчу став Олександр Мішула, який завершив гру із 20 очками в активі та 5 з 9 реалізованих триочкових, які за великим рахунком стали ключовими в цій грі.

Україна виграла другий поєдинок при 2-х поразках і гарантувала собі потрапляння на Євробаскет, адже з групи F до фінальної частини проходять три найкращі збірні.

Зауважимо, що заключні матчі кваліфікації збірна України проведе вже у лютому 2021 року, коли гратиме проти команд Угорщини та Словенії.