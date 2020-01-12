Сборная Сербии стала триумфатором первого теннисного розыгрыша АТР Cup
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Сборная Сербии стала первым чемпионом дебютного розыгрыша теннисных мужских соревнований ATP Cup, которые состоялись на кортах в Австралии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В финале сербские теннисисты обыграли команду Испании — 2:1. Сначала Роберто Баутиста-Агута обыграл Душана Лайовича и принес испанцам первый зачетный балл. Однако в матче лидеров команд серб Новак Джокович оказался сильнее Рафаэля Надаля — 6:2, 7:6.
Решающее очко в парной встрече сербам принесли Новак Джокович и Троицки, которые переиграли за 1 час 15 минут испанский дуэт Пабло Карреньо-Буста/Фелисиано Лопес — 6:3, 6:4.
Добавим, что призовой фонд соревнований составил 15 млн. долл.