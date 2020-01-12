Сборная Сербии стала триумфатором первого теннисного розыгрыша АТР Cup

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 20612 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116861 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122625 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120961 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 141523 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109782 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110566 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109671 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132112 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130815 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Сборная Сербии стала триумфатором первого теннисного розыгрыша АТР Cup

Сборная Сербии стала триумфатором первого теннисного розыгрыша АТР Cup

Киев  •  УНН

 • 11964 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Сборная Сербии стала первым чемпионом дебютного розыгрыша теннисных мужских соревнований ATP Cup, которые состоялись на кортах в Австралии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В финале сербские теннисисты обыграли команду Испании — 2:1. Сначала Роберто Баутиста-Агута обыграл Душана Лайовича и принес испанцам первый зачетный балл. Однако в матче лидеров команд серб Новак Джокович оказался сильнее Рафаэля Надаля — 6:2, 7:6.

Решающее очко в парной встрече сербам принесли Новак Джокович и Троицки, которые переиграли за 1 час 15 минут испанский дуэт Пабло Карреньо-Буста/Фелисиано Лопес — 6:3, 6:4.

Добавим, что призовой фонд соревнований составил 15 млн. долл.

Украинские Национальные Новости

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