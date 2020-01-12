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Збірна Сербії стала тріумфатором першого тенісного розіграшу АТР Cup

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Збірна Сербії стала першим чемпіоном дебютного розіграшу тенісних чоловічих змагань ATP Cup, які відбулися на кортах в Австралії, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У фіналі сербські тенісисти обіграли команду Іспанії — 2:1. Спочатку Роберто Баутіста-Агута обіграв Душана Лайовича і приніс іспанцям перший заліковий бал. Проте в матчі лідерів команд серб Новак Джокович виявився сильнішим за Рафаеля Надаля — 6:2, 7:6.

Вирішальне очко в парній зустрічі сербам принесли Новак Джокович і Віктор Троіцькі, які переграли за 1 годину 15 хвилин іспанський дует Пабло Карреньо-Буста/Фелісіано Лопес — 6:3, 6:4.

Додамо, що призовий фонд змагань склав 15 млн. дол.

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