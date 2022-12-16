Сборная Португалии по футболу отправила в отставку главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Португальская футбольная федерация (FPF) объявила об уходе Фернанду Сантуша с должности главного тренера сборной страны, передает УНН.
Детали
Сантуш возглавлял сборную Португалии с сентября 2014 года.
Он привел свою команду к победе на Евро-2016, а на ЧМ-2022 завершил выступление в 1/4 финала после поражения от сборной Марокко (0:1).
Руководство Португальской футбольной федерации уже начало процесс выбора нового главного тренера.
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