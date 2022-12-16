Збірна Португалії з футболу відправила у відставку головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Португальська футбольна федерація (FPF) оголосила про звільнення Фернанду Сантуша з посади головного тренера збірної країни, передає УНН.
Деталі
Сантуш очолював збірну Португалії з вересня 2014 року.
Він привів свою команду до перемоги на Євро-2016, а на ЧС-2022 завершив виступ в 1/4 фіналу після поразки від збірної Марокко (0:1).
Керівництво Португальської футбольної федерації вже розпочало процес вибору нового головного тренера.
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