Сборная Португалии впервые в истории стала триумфатором чемпионата мира по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Сборная Португалии по футзалу завоевала золотые комплекты наград на чемпионате мира по футзалу, который проходил в Литве, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
В финальном противостоянии португальцы с преимуществом в один мяч переиграли аргентинцев - 2:1. У победителей дубль на счету Варелы.
Таким образом сборная Португалии впервые стала чемпионом мира, также на счету команды бронзовые медали первенства 2000 года.
Кроме этого, португальцы являются действующими чемпионами Европы (2018) и серебряными призерами турнира 2010 года.
Дополнение
В матче за третье место бразильцы обыграли команду Казахстана (4:2), которая показала свой лучший результат на чемпионатах мира. При этом сборная Украины не смогла преодолеть третий этап квалификации в данный чемпионат.