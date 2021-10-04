Збірна Португалії вперше в історії стала тріумфатором чемпіонату світу з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Збірна Португалії із футзалу завоювала золоті комплекти нагород на чемпіонаті світу з футзалу, який проходив у Литві, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
У фінальному протистоянні португальці з перевагою в один м'яч переграли аргентинців – 2:1. У переможців дубль на рахунку Варели.
Таким чином збірна Португалії вперше стала чемпіоном світу, також на рахунку команди бронзові медалі першості 2000 року.
Окрім цього, португальці є чинними чемпіонами Європи (2018) і срібними призерами турніру 2010 року.
Доповнення
У матчі за третє місце бразильці обіграли команду Казахстану (4:2), яка показала свій найкращий результат на чемпіонатах світу. Натомість збірна України не змогла подолати третій етап кваліфікації до цього чемпіонату.