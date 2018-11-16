Сборная Германии нанесла разгромное поражение в спарринге против России

Результат игры был решен еще до отдыха. На 8 минуте "Бундестим" подловил гостей и воспользовался провалом в центре защиты. Как следствие Серж Гнарби прострелил, а удачно завершил атаку Лерой Сане. Неуверенные действия гостей на 25 минуте привели к навеса с углового Рудигер, и пока ряд игроков россиян боролся за мяч, игровой снаряд отскочил к ногам Зюле - 2:0.



Точку во встрече на 40 минуте поставил Серж Гнарби - полузащитник выбежал из-за спин центральных защитников и откликнулся на передачу Хаверца и не оставил шансов Лунев (3:0).



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Добавим также, россияне перед следующим матчем Лиги наций, который пройдет 20-го ноября со Швецией лидируют в группе (2) Дивизиона В с 7-ю очками. Зато немцы после трех туров в Дивизионе А имеют 1 пункт и являются главными кандидатами на понижение в Лиге наций.