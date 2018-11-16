Збірна Німеччини завдала розгромної поразки в спарингу проти Росії

Результат гри був вирішений ще до відпочинку. На 8 хвилині "Бундестім" підловив гостей та скористався провалом у центрі захисту. Як наслідок Серж Гнарбі прострілив, а вдало завершив атаку Лерой Сане. Невпевнені дії гостей на 25 хвилині призвели до навісу з кутового Рудігера, і поки ряд гравців росіян боровся за м'яч, ігровий снаряд відскочив до ніг Зюле – 2:0.



Крапку у зустрічі на 40 хвилині поставив Серж Гнарбі – півзахисник вибіг з-за спин центральних захисників та відгукнувся на передачу Хаверца та не залишив шансів Лунєву (3:0).



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Додамо також, росіяни перед наступним матчем Ліги націй, який пройде 20-го листопада зі Швецією лідирують в групі (2) Дивізіону В з 7-ма очками. Натомість німці після трьох турів у Дивізіоні А мають 1 пункт і є головними кандидатами на пониження в Лізі націй.