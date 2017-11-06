Сборная Афганистана впервые примет участие в зимней Олимпиаде

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 11399 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72126 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136742 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109832 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111960 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109525 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101990 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106277 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102975 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148913 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сборная Афганистана впервые примет участие в зимней Олимпиаде

Сборная Афганистана впервые примет участие в зимней Олимпиаде

Киев  •  УНН

 • 8192 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В зимних Олимпийских играх 2018 в Пчьончхани впервые примут участие спортсмены из Афганистана. Об этом сообщает Inside the games, передает УНН.

Сразу двое горнолыжников из Афганистана Сайед Алишах Фарханг и Сайад Хусайни квалифицировались для участия в гигантском слаломе на Играх в Корее.

"Мы хотим представить нашу страну в новом свете. Хотим показать, что Афганистан - это не только война", - отметил С.Хусайни.

Стоит отметить, что ранее сборная Афганистана 13 раз участвовала в летних Олимпийских играх и дважды завоевала бронзовые медали (дважды - в тхэквондо).

Напомним, в Сеуле состоялась демонстрация медалей зимних Игр-2018.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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