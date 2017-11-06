Сборная Афганистана впервые примет участие в зимней Олимпиаде

Сразу двое горнолыжников из Афганистана Сайед Алишах Фарханг и Сайад Хусайни квалифицировались для участия в гигантском слаломе на Играх в Корее.

"Мы хотим представить нашу страну в новом свете. Хотим показать, что Афганистан - это не только война", - отметил С.Хусайни.

Стоит отметить, что ранее сборная Афганистана 13 раз участвовала в летних Олимпийских играх и дважды завоевала бронзовые медали (дважды - в тхэквондо).

Напомним, в Сеуле состоялась демонстрация медалей зимних Игр-2018.