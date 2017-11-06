Збірна Афганістану вперше візьме участь у зимовій Олімпіаді

Відразу двоє гірськолижників із Афганістану Саєд Алішах Фарханг і Сайад Хусайні кваліфікувалися для участі в гігантському слаломі на Іграх в Кореї.

"Ми хочемо представити нашу країну в новому світлі. Хочемо показати, що Афганістан - це не тільки війна", - зазначив С.Хусайні.

Варто відзначити, що раніше збірна Афганістану 13 разів брала участь в літніх Олімпійських іграх і двічі завоювала бронзові медалі (двічі - в тхеквондо).

Нагадаємо, в Сеулі відбулася демонстрація медалей зимових Ігор-2018.