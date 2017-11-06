Збірна Афганістану вперше візьме участь у зимовій Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У зимових Олімпійських іграх 2018 року у Пчьончхані вперше братимуть участь спортсмени з Афганістану. Про це інформує Inside the games, передає УНН.
Відразу двоє гірськолижників із Афганістану Саєд Алішах Фарханг і Сайад Хусайні кваліфікувалися для участі в гігантському слаломі на Іграх в Кореї.
"Ми хочемо представити нашу країну в новому світлі. Хочемо показати, що Афганістан - це не тільки війна", - зазначив С.Хусайні.
Варто відзначити, що раніше збірна Афганістану 13 разів брала участь в літніх Олімпійських іграх і двічі завоювала бронзові медалі (двічі - в тхеквондо).
Нагадаємо, в Сеулі відбулася демонстрація медалей зимових Ігор-2018.