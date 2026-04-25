Заявления Трампа стали ключевым фактором колебаний фондового рынка США

$43.9451.38
ukenru
1848 просмотра
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
3660 просмотра
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
09:58 • 8076 просмотра
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
Эксклюзив
25 апреля, 07:48 • 15641 просмотра
В Буче неизвестный устроил хаотичную стрельбу на улице, стрелка задержали - полицияVideo
Эксклюзив
24 апреля, 18:40 • 29547 просмотра
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
24 апреля, 12:57 • 61733 просмотра
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
24 апреля, 10:47 • 55609 просмотра
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
24 апреля, 10:18 • 53490 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами
24 апреля, 08:59 • 47469 просмотра
АМКУ требует от АЗС не накручивать цены на топливо, ориентироваться на ситуацию на рынке
24 апреля, 07:40 • 84200 просмотра
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
4.9м/с
48%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ильхам Алиев
Николас Мадуро
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Азербайджан
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Социальная сеть
Signal
ЧатГПТ
Еврофайтер Тайфун
Золото

Заявления Трампа стали ключевым фактором колебаний фондового рынка США

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Фондовый рынок США реагирует на заявления и посты Трампа, что определяет резкие изменения S&P 500. Эксперты называют такое влияние беспрецедентным для истории.

Заявления Трампа стали ключевым фактором колебаний фондового рынка США

Фондовый рынок США в последние месяцы в значительной степени реагирует на публичные заявления и посты президента Дональда Трампа, что влияет на динамику ключевых индексов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным аналитиков, комментарии Трампа и его активность в соцсетях стали определяющим фактором для самых резких ростов и падений индекса S&P 500 с момента его возвращения к власти.

Он держит рынок в удушающем захвате

– заявила экономический стратег Fundstrat Хардика Сингх.

Реакция рынка на заявления

В частности, индекс S&P 500 падал после жестких заявлений о войне с Ираном и рос после сигналов о возможных переговорах. Аналитики отмечают, что рынок реагирует практически мгновенно на риторику президента.

Подобная волатильность наблюдается также на нефтяном рынке и в секторе сырья.

Беспрецедентное влияние

Эксперты указывают, что такой уровень влияния одной политической фигуры на финансовые рынки является беспрецедентным для современной истории США.

Я никогда не видел рынка, который бы так сильно реагировал на ежедневные заявления из Белого дома

– отметил рыночный стратег Эд Ярденi.

Инвесторы все чаще ожидают изменений в риторике как сигнала для движения рынка, что усиливает его нестабильность.

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Социальная сеть
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран