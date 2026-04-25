Заявления Трампа стали ключевым фактором колебаний фондового рынка США
Киев • УНН
Фондовый рынок США реагирует на заявления и посты Трампа, что определяет резкие изменения S&P 500. Эксперты называют такое влияние беспрецедентным для истории.
Фондовый рынок США в последние месяцы в значительной степени реагирует на публичные заявления и посты президента Дональда Трампа, что влияет на динамику ключевых индексов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным аналитиков, комментарии Трампа и его активность в соцсетях стали определяющим фактором для самых резких ростов и падений индекса S&P 500 с момента его возвращения к власти.
Он держит рынок в удушающем захвате
Реакция рынка на заявления
В частности, индекс S&P 500 падал после жестких заявлений о войне с Ираном и рос после сигналов о возможных переговорах. Аналитики отмечают, что рынок реагирует практически мгновенно на риторику президента.
Подобная волатильность наблюдается также на нефтяном рынке и в секторе сырья.
Беспрецедентное влияние
Эксперты указывают, что такой уровень влияния одной политической фигуры на финансовые рынки является беспрецедентным для современной истории США.
Я никогда не видел рынка, который бы так сильно реагировал на ежедневные заявления из Белого дома
Инвесторы все чаще ожидают изменений в риторике как сигнала для движения рынка, что усиливает его нестабильность.
