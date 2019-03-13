Заявку на помощь "муниципальной няни" подали уже 39 семей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На сегодняшний день уже 39 семей обратились в органы социальной защиты за помощью по программе "муниципальная няня". Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Несмотря на то, что инициатива только введена - постановление было принято только в феврале - в органы социальной защиты поступило уже 39 заявлений от родителей, и эта цифра постоянно растет", - отметил Рева.
По его словам, муниципальной няней может стать как физическое лицо-предприниматель, так и просто физическое лицо - на условиях трудового договора.
Как напомнил министр, по этой программе семья может получить 1620 грн помощи ежемесячно, которые компенсируют налог при официальном заключении договора семьи с няней.
Напомним, компенсация за услугу "муниципальная няня" не может быть назначена родителям-воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством.