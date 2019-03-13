Заявку на допомогу "муніципальної няні" подали вже 39 родин
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На сьогоднішній день уже 39 родин звернулись до органів соціального захисту по допомогу за державною програмою "муніципальна няня". Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Не зважаючи на те, що ініціативу тільки запроваджено – постанова була прийнята тільки в лютому – до органів соціального захисту надійшло вже 39 заяв від батьків, і ця цифра постійно зростає", - зазначив Рева.
За його словами, муніципальною нянею може стати як фізична особа-підприємець, так і просто фізична особа – на умовах трудового договору.
Як нагадав міністр, за цією програмою родина може отримати 1620 грн допомоги щомісяця, які компенсують податок при офіційному укладанні договору родини із нянею.
Нагадаємо, компенсація за послугою "муніципальна няня" не може бути призначена батькам-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.