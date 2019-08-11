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Заявление Эрдогана по Крыму чрезвычайно важно для крымских татар - Джемилев

Заявление Эрдогана по Крыму чрезвычайно важно для крымских татар - Джемилев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, является очень важным для крымских татар. Об этом сказал агентству "Анадолу" лидер крымских татар Мустафа Джемилев, сопровождавший президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию, передает УНН.

По его словам, вопрос аннексии Крыма было одним из главных в повестке визита президента Украины в Турцию.

“Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас”, — сказал Джемилев.

По его словам, после аннексии Крыма в Украине изменился подход к крымским татарам.

“Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украины сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам”, — сказал лидер крымских татар.

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Напомним, Зеленский обсудил с членами Меджлиса шаги по защите крымчан.

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