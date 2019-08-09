Зеленський обговорив з членами Меджлісу кроки щодо захисту кримчан

Так, у заході взяли участь постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та член Меджлісу Рустем Умеров.

"Наша зустріч планувалася, щоб ближче познайомитися, пройтися по всіх принципових питаннях щодо Криму, захисту кримських татар. Які кроки ми повинні разом робити, що вже здійснюється з вашого боку", – сказав Зеленський.

Учасники обговорили питання захисту прав людини, зокрема політв’язнів, на території тимчасово окупованої АР Крим та Севастополя. Також ішлося про законодавчі ініціативи та гуманітарні питання.

Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров поінформували Главу держави про поточну ситуацію на окупованому півострові. Лідер кримськотатарського народу акцентував на тому факті, що окупанти намагаються всіляко пригнічувати корінний народ Криму.

Джемілєв і Чубаров запропонували порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії на тимчасово окупованому півострові.

Постійний представник Президента в АРК Антон Кориневич наголосив, що окупаційна влада РФ не допускає міжнародні моніторингові місії з прав людини на тимчасово окупований півострів, оскільки розуміє, що зібрані факти можуть бути використані у міжнародних судових інстанціях, зокрема в Міжнародному кримінальному суді.

"Вона має мандат по всій Україні, але її не допускають у Крим. Нам треба наполягати всюди, на всіх майданчиках, де ми можемо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право в’їжджати у Крим", – констатував Чубаров.

Як повідомляв УНН, Зеленський під час візиту до Туреччини заявив, що упевнений, що Крим повернеться до України.