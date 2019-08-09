Зеленский обсудил с членами Меджлиса шаги по защите крымчан
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Международный день коренных народов мира, 9 августа, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа. Встреча имела целью углубление сотрудничества Офиса Президента, представительства Главы государства в Крыму и Меджлиса крымскотатарского народа и координацию усилий для деоккупации полуострова и его реинтеграции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
Так, в мероприятии приняли участие постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и член Меджлиса Рустем Умеров.
"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам по Крыму, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе делать, что уже осуществляется с вашей стороны", - сказал Зеленский.
Участники обсудили вопросы защиты прав человека, в частности политзаключенных, на территории временно оккупированной АР Крым и Севастополя. Также речь шла о законодательных инициативах и гуманитарных вопросах.
Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров проинформировали Главу государства о текущей ситуации на оккупированном полуострове. Лидер крымских татар акцентировал на том факте, что оккупанты пытаются всячески подавлять коренной народ Крыма.
Джемилев и Чубаров предложили поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии на временно оккупированном полуострове.
Постоянный представитель Президента в АРК Антон Кориневич отметил, что оккупационные власти РФ не допускают международные мониторинговые миссии по правам человека на временно оккупированный полуостров, поскольку понимают, что собранные факты могут быть использованы в международных судебных инстанциях, в том числе в Международном уголовном суде.
"Она имеет мандат по всей Украине, но ее не допускают в Крым. Нам надо настаивать везде, на всех площадках, где мы можем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым", - констатировал Чубаров.
Как сообщал УНН, Зеленский во время визита в Турцию заявил, что уверен, что Крым вернется в Украину.