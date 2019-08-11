Заява Ердогана по Криму надзвичайно важливо для кримських татар - Джемілєв
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Заява президента Реджепа Тайіпа Ердогана про те, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, є дуже важливо для кримських татар. Про це сказав агентству “Анадолу” лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, який супроводжував президента України Володимира Зеленського в ході його візиту до Туреччини, передає УНН.
За його словами, питання анексії Криму було одним з головних на порядку візиту президента України до Туреччини.
“Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, що Крим є українською територією, і Туреччина завжди поруч з кримськими татарами. Ця заява дуже важлива для нас”, — сказав Джемілєв.
За його словами, після анексії Криму в Україні змінився підхід до кримських татар.
“Наше протистояння, відмова від визнання анексії і прихильність Україні сильно подіяли на уряд і все українське суспільство в цілому. В Україні зросла повага до кримських татар”, — сказав лідер кримських татар.
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Нагадаємо, Зеленський обговорив з членами Меджлісу кроки щодо захисту кримчан.