Заява Ердогана по Криму надзвичайно важливо для кримських татар - Джемілєв

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Заява президента Реджепа Тайіпа Ердогана про те, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, є дуже важливо для кримських татар. Про це сказав агентству “Анадолу” лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, який супроводжував президента України Володимира Зеленського в ході його візиту до Туреччини, передає УНН.