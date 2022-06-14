Всегда будут риски повторного вторжения: Зеленский о возможном мире с россией в будущем
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Украина, теперь, всегда будет готова к риску вторжения с российской стороны в будущем. Президент Украины Владимир Зеленский, во время общения с датскими журналистами, заявил, что Украинское государство будет строить часть безопасности именно на таких принципах после победы в войне, передает УНН.
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“Наше государство должно быть, с точки зрения безопасности, готовым к любому моменту, к любому вторжению, поэтому и строить наше государство, и восстанавливать часть безопасности нашего государства, мы будем именно на таких принципах: быть готовыми всегда к риску вторжения с российской стороны”, – заявил Президент.
Детали
По словам Зеленского, будущий мир между двумя государствами зависит от желания российской стороны. Это произойдет только в том случае, если они видят для себя цивилизованное развитие в будущем.
Дополнение
Зеленский заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров с россией, если она действительно хочет прекратить войну.