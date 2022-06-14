Україна готова до переговорів, тільки якщо росія справді хоче припинити війну – Зеленський

Цитата

"У нас немає сумнівів, ми готові до розмови лише у тому разі, якщо інша сторона готова припинити війну. Ми не маємо часу на марні розмови", - сказав Зеленський.

Деталі

На запитання, чи він розглядає можливість передачі території України, щоб настав мир, Зеленський відповів: "Ми на своїй землі, це наші люди, це наша територія, і дуже боляче втрачати людей, так воно і є. Але ми втратимо все, якщо зазнаємо поразки від росії у цій війні".

Доповнення

30 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що поведінка росії свідчить про те, що вона не готова до мирних переговорів.

Раніше ЗМІ повідомили, що Італія, Угорщина та Кіпр закликають до припинення вогню в Україні та мирних переговорів з росією, тим самим ставлячи себе у протиріччя з іншими державами-членами ЄС, які вирішили зайняти жорсткішу позицію щодо москви.