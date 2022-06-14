Украина готова к переговорам, только если россия действительно хочет прекратить войну – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров с россией, если она действительно хочет прекратить войну. Об этом глава украинского государства сказал в интервью немецкому общественному вещателю ZDF, сообщает УНН.
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"У нас нет сомнений, мы готовы к разговору только в том случае, если другая сторона готова прекратить войну. У нас нет времени на бесполезные разговоры", - сказал Зеленский.
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На вопрос, рассматривает ли он возможность передачи территории Украины, чтобы наступил мир, Зеленский ответил: "Мы на своей земле, это наши люди, это наша территория, и очень больно терять людей, так оно и есть. Но мы потеряем все, если потерпим поражение от россии в этой войне".
Дополнение
30 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что поведение россии свидетельствует о том, что она не готова к мирным переговорам.
Ранее СМИ сообщили, что Италия, Венгрия и Кипр призывают к прекращению огня в Украине и мирных переговоров с россией, тем самым ставя себя в противоречие с другими государствами-членами ЕС, которые решили занять более жесткую позицию в отношении москвы.