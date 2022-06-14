Завжди будуть ризики повторного вторгнення: Зеленський про можливий мир з росією у майбутньому
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Україна, відтепер, завжди буде готова до ризику вторгнення з російської сторони у майбутньому. Президент України Володимир Зеленський, під час спілкування із данськими журналістами, заявив, що Українська держава будуватиме безпекову частину саме на таких принципах після перемоги у війні, передає УНН.
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“Наша держава повинна бути, з точки зору безпеки, готовою до будь-якого моменту, до будь-якого вторгнення, тому і будувати нашу державу, і відбудовувати безпекову частину нашої держави, ми будемо саме на таких засадах і принципах: бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони”, – заявив Президент.
Деталі
За словами Зеленського, майбутній мир між двома державами залежить від бажання російської сторони. Це станеться лише у випадку, якщо вони бачать для себе цивілізований розвиток у майбутньому.
Доповнення
Зеленський заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів із росією, якщо вона справді хоче припинити війну.