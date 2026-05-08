$43.800.0551.540.07
ukenru
13:58 • 2922 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
12:52 • 11123 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
10:31 • 20097 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
09:45 • 24266 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
7 мая, 16:43 • 67704 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
7 мая, 15:47 • 102045 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 86117 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
7 мая, 14:00 • 53547 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
7 мая, 12:16 • 52204 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
7 мая, 11:20 • 35860 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
55%
748мм
Популярные новости
В ростове-на-дону после серии взрывов горят стратегические заводыPhoto8 мая, 06:50 • 23069 просмотра
Иран ввел новые правила для прохода судов через Ормузский пролив — CNNPhoto8 мая, 06:59 • 30962 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 52304 просмотра
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto10:49 • 25954 просмотра
"Азов" возвращается в Мариуполь. БПЛА патрулируют дороги на 160 км вглубь к городуVideo12:14 • 16523 просмотра
публикации
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto10:49 • 26331 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 52719 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней7 мая, 16:43 • 67710 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса7 мая, 15:47 • 102047 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 86118 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Андрей Пышный
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Киевская область
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 52719 просмотра
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 28041 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 26863 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 63917 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 33506 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Saab JAS 39 Gripen

"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая

Киев • УНН

 • 2926 просмотра

Зеленский заявил о зеркальных ответах на российские обстрелы и штурмы. Дальнейшие шаги Украины будут зависеть от сегодняшних новостей.

"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сегодня на фоне объявленной же рф тишины заявил, что завтрашний день, 9 мая, "зависит от того, что мы услышим сегодня" и повторил, что "мы дали вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально", о чем сказал в традиционном вечернем обращении в пятницу, пишет УНН.

Много сейчас новых угроз от россии. Хотя мы дали вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально. Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня

- сказал Зеленский.

С российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было, Украина будет действовать зеркально - Зеленский08.05.26, 08:16 • 3156 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский