"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сегодня на фоне объявленной же рф тишины заявил, что завтрашний день, 9 мая, "зависит от того, что мы услышим сегодня" и повторил, что "мы дали вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально", о чем сказал в традиционном вечернем обращении в пятницу, пишет УНН.

Много сейчас новых угроз от россии. Хотя мы дали вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально. Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня - сказал Зеленский.

С российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было, Украина будет действовать зеркально - Зеленский