Завтра из Херсонской области в Киев отправится баржа с арбузами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Завтра, 21 августа, из Херсонской области в Киев отправится баржа с арбузами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ООО СП "НИБУЛОН".
В частности, загрузка арбузами судна будет проходить с 17:00 до 18:00. Баржа будет отправляться из города Голая Пристань.
Напомним, житель Шостки потерял более 15000 гривен пытаясь приобрести через интернет несколько тонн арбузов у мошенника.
Заявитель рассказал правоохранителям, что нашел в Интернете объявление о продаже арбузов по очень привлекательной цене. Он связался по мобильному с продавцом и договорился с ним о покупке бахчевых в крупном размере.
Ранее заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко рассказал УНН, как выбрать сезонные фрукты без вреда для здоровья.