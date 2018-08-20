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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра из Херсонской области в Киев отправится баржа с арбузами

Киев • УНН

 • 23941 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Завтра, 21 августа, из Херсонской области в Киев отправится баржа с арбузами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ООО СП "НИБУЛОН".

Завтра из Херсонской области в Киев отправится баржа с арбузами

В частности, загрузка арбузами судна будет проходить с 17:00 до 18:00. Баржа будет отправляться из города Голая Пристань.

Напомним, житель Шостки потерял более 15000 гривен пытаясь приобрести через интернет несколько тонн арбузов у ​​мошенника.

Заявитель рассказал правоохранителям, что нашел в Интернете объявление о продаже арбузов по очень привлекательной цене. Он связался по мобильному с продавцом и договорился с ним о покупке бахчевых в крупном размере.

Ранее заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко рассказал УНН, как выбрать сезонные фрукты без вреда для здоровья.

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