Завтра из Херсонской области в Киев отправится баржа с арбузами

В частности, загрузка арбузами судна будет проходить с 17:00 до 18:00. Баржа будет отправляться из города Голая Пристань.



Напомним, житель Шостки потерял более 15000 гривен пытаясь приобрести через интернет несколько тонн арбузов у ​​мошенника.



Заявитель рассказал правоохранителям, что нашел в Интернете объявление о продаже арбузов по очень привлекательной цене. Он связался по мобильному с продавцом и договорился с ним о покупке бахчевых в крупном размере.



Ранее заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко рассказал УНН, как выбрать сезонные фрукты без вреда для здоровья.



