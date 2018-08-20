Завтра з Херсонщини до Києва відправиться баржа з кавунами

Зокрема, завантаження кавунами судна відбуватиметься з 17:00 до 18:00. Баржа відправлятиметься з міста Гола Пристань.



Нагадаємо, житель Шостки втратив понад 15 тисяч гривень намагаючись придбати через інтернет кілька тонн кавунів у шахрая.



Заявник розповів правоохоронцям, що знайшов в Інтернеті оголошення про продаж кавунів по дуже привабливій ціні. Він зв’язався по мобільному з продавцем та домовився з ним про купівлю баштанних у великому розмірі.



Раніше завідувач консультативно-інформаційного відділу "1583" Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко розповів УНН, як обрати сезонні фрукти без шкоди для здоров’я.



