Завтра з Херсонщини до Києва відправиться баржа з кавунами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Завтра, 21 серпня, з Херсонської області в Київ відправиться баржа з кавунами. Про це УНН повідомили у прес-службі ТОВ СП "НІБУЛОН".
Зокрема, завантаження кавунами судна відбуватиметься з 17:00 до 18:00. Баржа відправлятиметься з міста Гола Пристань.
Нагадаємо, житель Шостки втратив понад 15 тисяч гривень намагаючись придбати через інтернет кілька тонн кавунів у шахрая.
Заявник розповів правоохоронцям, що знайшов в Інтернеті оголошення про продаж кавунів по дуже привабливій ціні. Він зв’язався по мобільному з продавцем та домовився з ним про купівлю баштанних у великому розмірі.
Раніше завідувач консультативно-інформаційного відділу "1583" Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко розповів УНН, як обрати сезонні фрукти без шкоди для здоров’я.