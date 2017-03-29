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Завтра состоится слушание относительно конституционности положения УПК Украины

Завтра состоится слушание относительно конституционности положения УПК Украины

Киев • УНН

 • 9190 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Завтра, 30 марта, Конституционный Суд Украины начнет рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины положения Уголовно-процессуального кодекса Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КСУ.

"30 марта в 10:00 Конституционный Суд Украины в форме письменного слушания начнет рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положения третьего предложения части третьей статьи 315 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Обжалуемое положение третьего предложения ч.3 ст.315 Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривает, что при отсутствии ходатайств сторон уголовного производства об изменении или отмене мер обеспечения уголовного производства, избранных в ходе досудебного расследования, применение таких мер считается продленным.

Необходимость обращения в Конституционный Суд Украины автор ходатайства обосновывает тем, что указанное положение нарушает права человека на свободу и личную неприкосновенность. По его мнению, закрепление нормы, согласно которой "меру пресечения в виде содержания лица под стражей или домашнего ареста должно считаться продленным при отсутствии ходатайств сторон о замене или отмене такой меры, не обязывая при этом суд постановлять обоснованное судебное решение, лишает лицо адекватной защиты от произвола" и противоречит требованиям ч.1 ст.8 и ч.2 ст.29 Конституции Украины.

Как сообщал УНН, Лутковская обжаловала предоставления новых полномочий следователем.

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