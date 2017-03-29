Завтра состоится слушание относительно конституционности положения УПК Украины

"30 марта в 10:00 Конституционный Суд Украины в форме письменного слушания начнет рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положения третьего предложения части третьей статьи 315 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.



Обжалуемое положение третьего предложения ч.3 ст.315 Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривает, что при отсутствии ходатайств сторон уголовного производства об изменении или отмене мер обеспечения уголовного производства, избранных в ходе досудебного расследования, применение таких мер считается продленным.

Необходимость обращения в Конституционный Суд Украины автор ходатайства обосновывает тем, что указанное положение нарушает права человека на свободу и личную неприкосновенность. По его мнению, закрепление нормы, согласно которой "меру пресечения в виде содержания лица под стражей или домашнего ареста должно считаться продленным при отсутствии ходатайств сторон о замене или отмене такой меры, не обязывая при этом суд постановлять обоснованное судебное решение, лишает лицо адекватной защиты от произвола" и противоречит требованиям ч.1 ст.8 и ч.2 ст.29 Конституции Украины.

Как сообщал УНН, Лутковская обжаловала предоставления новых полномочий следователем.