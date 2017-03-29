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Завтра відбудеться слухання щодо конституційності положення КПК України

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Завтра, 30 березня,Конституційний Суд України розпочне розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України положення Кримінального процесуального кодексу України. Про це УНН повідомилиу  прес-службі КСУ.

"30 березня о 10 годині Конституційний Суд України у формі письмового слухання розпочне розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Оскаржуване положення третього речення ч.3 ст.315 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що за відсутності клопотань сторін кримінального провадження про зміну чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, застосування таких заходів вважається продовженим.

Необхідність звернення до Конституційного Суду України автор клопотання обґрунтовує тим, що вказане положення порушує права людини на свободу та особисту недоторканність. На його думку, закріплення норми, згідно з якою „запобіжний захід у вигляді тримання особи під вартою або домашнього арешту має вважатись продовженим у разі відсутності клопотань сторін про заміну або скасування такого заходу, не зобов᾿язуючи при цьому суд постановляти обґрунтоване судове рішення, позбавляє особу адекватного захисту від свавілля“ та суперечить вимогам ч.1 ст.8 та ч.2 ст.29 Конституції України.

Як повідомляв УНН, В.Лутковська оскаржила надання нових повноважень слідчим.

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