Завтра в Украине сухо и солнечно
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Завтра в Украине сухо и солнечно. Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 15-20°, днем 27-32°. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"9 августа в Киеве комфортная летняя погода. Без осадков. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°", - добавили в пресс-службе.
Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в первой половине дня со вторника по пятницу ожидаются субкомфортные погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.