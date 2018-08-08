Завтра в Украине сухо и солнечно

"9 августа в Киеве комфортная летняя погода. Без осадков. Температура ночью 14-16°, днем ​​25-27°", - добавили в пресс-службе.



Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в первой половине дня со вторника по пятницу ожидаются субкомфортные погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.



Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.