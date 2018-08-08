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Завтра в Україні сухо та сонячно

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Завтра в Україні сухо та сонячно. Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у південній частині та на Закарпатті вночі 15-20°, вдень 27-32°. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

"9 серпня в Києві комфортна літня погода. Без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні у першій половині дня з вівторка до п'ятниці очікуються субкомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.

Українські Національні Новини

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