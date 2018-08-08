Завтра в Україні сухо та сонячно

"9 серпня в Києві комфортна літня погода. Без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°", - додали у прес-службі.



Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні у першій половині дня з вівторка до п'ятниці очікуються субкомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.



Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.