Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь

“В Карпатах, на Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях, днем ​​в большинстве южных и центральных областей сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, в Карпатах, Одесской и Николаевской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северной части, порывы 15-20 м/с.

Также сообщается, что сохранится холодная погода.

“Ночью заморозки 0-5 градусов (на крайнем юге страны 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов) днем 4-9 градусов тепла, в Крыму и Приазовье до 12 градусов, в Харьковской, Одесской области и в большинстве центральных областей местами 1-3 градусов тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем ​​3-8 градусов мороза”, — сообщили они.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в Украине через циклон.