Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Синоптики завтра прогнозируют в Украине мокрый снег и дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.
“В Карпатах, на Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях, днем в большинстве южных и центральных областей сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, в Карпатах, Одесской и Николаевской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северной части, порывы 15-20 м/с.
Также сообщается, что сохранится холодная погода.
“Ночью заморозки 0-5 градусов (на крайнем юге страны 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов) днем 4-9 градусов тепла, в Крыму и Приазовье до 12 градусов, в Харьковской, Одесской области и в большинстве центральных областей местами 1-3 градусов тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 3-8 градусов мороза”, — сообщили они.
Напомним, штормовое предупреждение объявили в Украине через циклон.