Завтра в Україні очікується мокрий сніг і дощ

“В Карпатах, на Закарпатті, Прикарпатті, Вінниччині та Одещині, вдень в більшості південних та центральних областей складні погодні умови: мокрий сніг та дощ, в Карпатах, Одеській та Миколаївській областях сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу; на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім північної частини, пориви 15-20 м/с.

Також повідомляється, що утримається холодна погода.

“Вночі заморозки 0-5 градусів (на крайньому півдні країни 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів); вдень 4-9° градусів тепла, в Криму та Приазов’ї до 12 градусів, на Харківщині, Одещині та в більшості центральних областей місцями 1-3 градусів тепла; на високогір’ї Карпат вночі та вдень 3-8 градусів морозу”, — повідомили вони.

Нагадаємо, штормове попередження оголосили в Україні через активний циклон.