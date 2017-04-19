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Завтра в Україні очікується мокрий сніг і дощ

Завтра в Україні очікується мокрий сніг і дощ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Синоптики завтра прогнозують в Україні мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.

“В Карпатах, на Закарпатті, Прикарпатті, Вінниччині та Одещині, вдень в більшості південних та центральних областей складні погодні умови: мокрий сніг та дощ, в Карпатах, Одеській та Миколаївській областях сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу; на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім північної частини, пориви 15-20 м/с.

Також повідомляється, що утримається холодна погода.

“Вночі заморозки 0-5 градусів (на крайньому півдні країни 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів); вдень 4-9° градусів тепла, в Криму та Приазов’ї до 12 градусів, на Харківщині, Одещині та в більшості центральних областей місцями 1-3 градусів тепла; на високогір’ї Карпат вночі та вдень 3-8 градусів морозу”, — повідомили вони.

Нагадаємо, штормове попередження оголосили в Україні через активний циклон.

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