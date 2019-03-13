Завтра в Украине пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В последующие двое суток в западных, завтра также и в Житомирской и Киевской областях, послезавтра и на востоке страны местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков; в субботу в Украине, кроме юга, небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, в Карпатах небольшой снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В последующие двое суток в западных, завтра также и в Житомирской и Киевской областях, послезавтра и на востоке страны местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков; в субботу в Украине, кроме юга, небольшие, местами умеренные осадки , преимущественно в виде дождя, в Карпатах небольшой снег. Ветер южный и юго-западный, 5-12 м/с, днем 16 марта в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза , ближайшей ночью в большинстве районов Левобережья 4-8 ° мороза, днем в Украине 4-11 ° тепла; в Карпатах ночью и днем 0-6° мороза ", - сообщили УНН.
Синоптики подчеркнули, что в Киевской области завтра местами небольшой дождь. Ветер южный, умеренный. Температура ночью 0-3 ° мороза, днем 6-9 ° тепла.
Как сообщал УНН, киевлянам пообещали потепление на выходных .